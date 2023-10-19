Лавров объявил о качественно новом уровне отношений России и КНДР

Страны продолжают развивать партнерские отношения

Отношения России и Северной Кореи после сентябрьской встречи лидеров двух стран вышли на качественно новый, стратегический уровень. Такое заявление сделал в четверг, 19 октября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат встречается со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Кымсусане. Он напомнил про "неоценимый вклад, который товарищ Ким Ир Сен и затем товарищ Ким Чен Ир внесли в становление наших отношений".

Цой Сон Хи указала, что корейско-российские двусторонние отношения с давней историей дружбы показывают динамику развития, развиваются с новой жизненной силой, сообщает ТАСС.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна выдержали все испытания истории, последовательно продвигались по пути дружбы, солидарности и добрососедства и продолжают динамично развиваться.

Это не нравится Южной Корее, которая пригрозила Москве санкциями, если она возобновит военное сотрудничество с Пхеньяном. Цель рестрикций — сделать так, чтобы "Россия и Северная Корея не пошли опасным путем", заявил южнокорейский министр иностранных дел Пак Чин.

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