Под бомбежками в Газе гибнут врачи и медсестры

Число жертв конфликта продолжает расти

Армия Израиля нанесла новые удары по южным районам сектора Газа. Ракеты упали в городе Хан-Юнис, недалеко от пропускного пункта, через который мирные палестинцы планировали покинуть анклав. Разрушены жилые дома, известно как минимум о десяти погибших. В основном, женщины и дети. Также мощной атаке подвергся лагерь беженцев. Общее число жертв в секторе Газа превысило три с половиной тысячи человек.

Фатму, которой едва исполнилось 2 года, вытащили из-под завалов спустя сутки. Дом, в котором жила ее семья, разбомбила израильская авиация. 40 человек погибли. Маленькая палестинка - единственная, кто выжил после страшного взрыва.

У этой девочки из соседнего квартала - ранение в голову. Ребенок плачет от боли. Сопровождающий ее отец от вида окровавленной дочери едва не теряет сознание. Погибших детей в Газе под тысячу. Среди пострадавших много тяжелых. Если точнее – обреченных. В первую очередь, это дети с ожогами тела до 80-90 процентов. Таких, говорят врачи, в условиях гуманитарного кризиса уже не спасти.

Под бомбежками гибнут врачи и медсестры – как в этом расплющенном, словно фольга, реанимобиле. А 15 больниц Газы разрушены или заблокированы завалами. И доставить к ним людей просто невозможно.

Трудно понять, какую опасность для израильтян представляла и эта пекарня. Небольшое предприятие обеспечивало лепешками примерно 100 тысяч человек. Но ее тоже разбомбили. Если учесть, что почти все хлебозаводы в Газе остановлены – нет электричества - то теперь людям угрожает еще и голод.

В Израиле тоже боль, горе и слезы. Адва – жительница поселения Лузит – не выпускает из рук телефон. Показывает фотографию бабушки. 85-летнюю женщину во время нападения на еврейские кибуцы террористы взяли в заложницы. С того дня о ее судьбе ничего не известно.

Приют в Ашкелоне. Этот подвал уже две недели для Светланы Тимофеевой и ее мужа – и дом, и кухня, и больница, и бомбоубежище. Наверх поднимаются только раз в день. И то на несколько минут. Вскипятить чайник. И сразу обратно. В любое мгновение на улице может прогреметь взрыв.

Число израильтян, которые, как супруги Тимофеевы, вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться, достигло 300 тысяч человек. В Газе - почти в три раза больше. Но выйти из сектора на территории сопредельных стран у палестинцев возможности нет. Иордания категорически отказалась открывать границу. Египет возобновить пропуск через КПП "Рафах" тоже не спешит. Мол, после обстрелов его надо отремонтировать. И сколько это займет времени - не ясно. Да и если будет открыт, то лишь для палестинцев с иностранным гражданством. А тем временем из-за нарастающего противостояния ЦАХАЛ с ХАМАС и "Хезболлой" количество беженцев только увеличивается.

Вот ночной удар ХАМАС по еврейскому поселению на границе. Ранены два человека. А "Хезболла" использует новую тактику. Снайпера расстреливают израильские камеры наблюдения и системы связи вдоль границы. Чтобы открыть путь диверсионным группам. Израиль отвечает массированным артиллерийским и авиационным огнем. Сегодня в ЦАХАЛ заявили, что за сутки ликвидировано более 100 объектов палестинских группировок.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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