По всему миру прошли акции в поддержку прекращения огня на Ближнем Востоке

Самые массовые - на Западе

Спецборт МЧС с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа этим утром вылетел из Подмосковья. По поручению президента населению анклава доставят 27 тонн продуктов. По всему миру акции в поддержку прекращения огня на Ближнем Востоке. Самые массовые - в США и Европе. Манифестанты ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне и скандировали "Свободу Палестине!". В Берлине для разгона митингующих полиция применила водомёты. Солидарность выражают и футбольные болельщики.

Минуту молчания, объявленную УЕФА во время матча Англия — Италия, прерывают свист и крики. Алжир приостановил все футбольные матчи в знак солидарности с Газой. В это время на улицах Берлина взрывают фейерверки.

Немецкая полиция у здания МИДа разгоняет пропалестинских протестующих водометами и слезоточивым газом. Протестующие с греческими и израильскими флагами в среду собрались возле посольства Израиля в Афинах. Люди держали фотографии израильтян, похищенных членами ХАМАС.

А это многотысячный митинг в поддержку сектора Газа в Барселоне. Массовые задержания митингующих в Нидерландах. Огонь ненависти разгорается и в Стамбуле.

При этом в стране объявлен трехдневный траур по погибшим в больнице города Газа. Этой ночью на улицы вышли врачи и медсестры в знак солидарности с палестинскими медиками.

Американское консульство в Турции экстренно закрыли. Госслужащим рекомендовали снизить до минимума передвижения по городам на фоне протестов. Впрочем, неспокойно и в самих Соединенных Штатах. Тысячи демонстрантов собрались на ступенях Капитолия в тот самый момент, когда Конгресс выбирал нового спикера. Митингующим удалось ворваться внутрь здания.

На футболках написано "Не от нашего имени". Инициатором акции стала организация "Еврейский голос за мир". В ответ к митингующим, размахивая израильским флагом, вышел член парламента Брэндон Уильямс. А среди разгневанной толпы была замечена конгрессвумен Рашида Тлаиб. На прошлой неделе она установила у своего кабинета палестинский флаг в знак поддержки сектора Газы.

"Можно было бы подумать, что это исходит от члена ХАМАС, но это исходило от члена Конгресса. Ей нет места на Капитолийском холме", - заявил сенатор США Том Тиллис.

Как и протестующим. Их быстро разогнала полицию. Десятки арестованы. Все это происходило в тот момент, когда Джо Байден летит из Израиля, где выразил неоспоримую поддержку премьеру Нетаньяху. Так, газета The Times подводит итоги визита Байдена в Израиль, указывая на скоротечность американской поддержки. Этот визит состоялся после трагедии в секторе Газа, когда ракета ударила по госпиталю с сотнями раненными. Обе стороны не взяли на себя ответственность за это. Израильский премьер сообщил, что передал американскому президенту неоспоримые доказательства непричастности, а ЦАХАЛ опубликовал некоторые данные, якобы подтверждающие это.

"Думаю, никто не купится на эту историю. Люди возмущены. Никто в этой части мира не поверит в доказательства, основанные на данных Израиля. Если Израиль готов к независимому международному расследованию, то позвольте его провести", - заявил министр иностранных дел Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади.

В ООН тоже высказались о необходимости провести собственное расследование обстоятельств взрыва в больнице в Газе. Следом за европейскими и американскими гостями в Тель-Авив сегодня приехал и британский премьер, чтобы поддержать Израиль. При этом в разведуправлении Пентагона заявили, что США и Израиль не знают число жертв удара по больнице в Газе.

К слову, по данным, озвученным Минздравом Палестины, погибших почти полмиллиона. И это только официальные цифры. Накануне в Совете Безопасности ООН отклонили бразильскую и российскую резолюции, осуждающие удар по Газе и эвакуацию жителей на Юг. После этого во время выступления постоянного представителя США в Совете ООН по правам человека большинство участников заседания демонстративно повернулось к ней спиной.

"Наши усилия по обеспечению мира были сорваны такими шагами, как отправка авианосцев в регион, прекращение помощи палестинскому народу и массовое наказание жителей Газы. Ставший полностью неэффективным Совет Безопасности ООН в очередной раз не выполнил возложенную на него ответственность. Западные страны, которые не оставляют камня на камне, когда дело касается прав и свобод человека, не предприняли никаких шагов, кроме подливания масла в огонь", - заявил Реджеп Эрдоган.

Огонь, который может разгореться до масштабов третьей мировой, заявляют американские политики и журналисты.

"Я думаю, все это театр, когда говорят о поддержке Израиля, как об абстрактной концепции. А каковы цели Израиля? Как выглядит победа? Бесполезно вскидывать руки и говорить: "Мы хотим поддержать Израиль в достижении победы. А как будет выглядеть эта победа?" – задается вопросом Вивек Рамасвами, кандидат в президенты от Республиканской партии.

Пока в этой войне обе стороны только проигрывают. Накануне в Вашингтоне договорились с Египтом об открытии прохода гуманитарной колонны, которая несколько дней ожидает на границе с сектором Газа. МЧС России спецбортом направила несколько десятков тонн помощи мирным жителям. В коробках мука, сахар, рис, макароны. То, что помимо человеческой жизни, там сейчас на вес золота.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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