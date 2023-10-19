ФСБ задержала пособника ВСУ в Приморье

Житель Владивостока сам связался с украинскими спецслужбами

Уголовное дело по статье о государственной измене возбуждено в отношении жителя Владивостока. Его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности по Приморскому краю.

Мужчину подозревают в передаче сведений о российских военных предприятиях Вооруженным силам Украины. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ, житель Приморья сам связался с представителями украинских спецслужб.

Следствие установило, что задержанный занимался сбором сведений о расположенных на территории региона объектах ВПК. Мужчина заключен под стражу. В отношении подозреваемого завели уголовное дело о госизмене.

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