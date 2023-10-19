ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ задержала пособника ВСУ в Приморье

09:06
  • четверг
  • 19 октября 2023

Житель Владивостока сам связался с украинскими спецслужбами

Уголовное дело по статье о государственной измене возбуждено в отношении жителя Владивостока. Его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности по Приморскому краю.

Наводчика ВСУ задержали в Херсонской области сотрудники ФСБ
ФСБ задержала агента СБУ в Крыму

Мужчину подозревают в передаче сведений о российских военных предприятиях Вооруженным силам Украины. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ, житель Приморья сам связался с представителями украинских спецслужб.

Следствие установило, что задержанный занимался сбором сведений о расположенных на территории региона объектах ВПК. Мужчина заключен под стражу. В отношении подозреваемого завели уголовное дело о госизмене.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ФСБ России
ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.