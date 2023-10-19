В Подмосковье нашли убитыми сына и тёщу Стаса Намина

По подозрению в убийстве задержан родственник музыканта

В Подмосковье найдены убитыми сын и тёща легендарного музыканта Стаса Намина.

Тела 85-летней Прасковьи Ткаченко и 30-летнего Артема Микояна (Микоян — настоящая фамилия Стаса Намина, - прим. редакции). обнаружили на даче в Истринском районе с множественными ножевыми ранениями, передает Telegram-канал 112. При этом следов взлома или борьбы в доме следователи не обнаружили.

По подозрению в двойном убийстве уже задержан 39-летний сводный брат Артема Микояна - Роман.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. "ТВ Центр" публикует видео следственных действий на месте происшествия.

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