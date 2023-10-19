Ядерный реактор для ледокола "Чукотка" отправлен на верфь в Петербурге

Второй реактор для "Чукотки" будет отгружен до конца года

Корпорация Росатом изготовила и отправила на верфь первый из двух ядерных реакторов для ледокола нового поколения "Чукотка". Из подмосковного Подольска в Санкт-Петербург, где строят судно, сегодня выехал спецпоезд с атомной установкой РИТМ-200. Её вес - почти 150 тонн, а высота превышает 7 метров.

Это самый современный и производительный реактор подобного типа в мире. Благодаря мощному агрегату оснащенный им ледокол способен преодолевать лед толщиной до трех метров. Второй реактор для "Чукотки" будет отгружен до конца года. А уже в 2024-м судно будет задействовано в обеспечении круглогодичной навигации на Северном Морском пути - важнейшем логистическом коридоре, развитие которого является одним из стратегических приоритетов государства.

"Фактически мы уже начали выполнение поручений президента, ключевой задачей которого является обеспечение круглогодичной навигации в восточном направлении Севморпути. Посчитан целевой грузопоток, который необходимо достичь к 30-му году. Это порядка 150 миллионов тонн", - сообщил замдиректора дирекции Северного Морского пути (ГК Росатом) Максим Кулинко.

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