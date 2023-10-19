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Ядерный реактор для ледокола "Чукотка" отправлен на верфь в Петербурге

11:52
  • четверг
  • 19 октября 2023

Второй реактор для "Чукотки" будет отгружен до конца года

Корпорация Росатом изготовила и отправила на верфь первый из двух ядерных реакторов для ледокола нового поколения "Чукотка". Из подмосковного Подольска в Санкт-Петербург, где строят судно, сегодня выехал спецпоезд с атомной установкой РИТМ-200. Её вес - почти 150 тонн, а высота превышает 7 метров.

Это самый современный и производительный реактор подобного типа в мире. Благодаря мощному агрегату оснащенный им ледокол способен преодолевать лед толщиной до трех метров. Второй реактор для "Чукотки" будет отгружен до конца года. А уже в 2024-м судно будет задействовано в обеспечении круглогодичной навигации на Северном Морском пути - важнейшем логистическом коридоре, развитие которого является одним из стратегических приоритетов государства.

"Фактически мы уже начали выполнение поручений президента, ключевой задачей которого является обеспечение круглогодичной навигации в восточном направлении Севморпути. Посчитан целевой грузопоток, который необходимо достичь к 30-му году. Это порядка 150 миллионов тонн", - сообщил замдиректора дирекции Северного Морского пути (ГК Росатом) Максим Кулинко.

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Загрузка первого реактора "Чукотка"
Загрузка первого реактора "Чукотка"
Сборка реактора "Чукотка"
Сборка реактора "Чукотка"
Сборка реактора "Чукотка"
Сборка реактора "Чукотка"
Сборка реактора "Чукотка"
Сборка реактора "Чукотка"
Сборка реактора "Чукотка"
Сборка реактора "Чукотка"
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