В Клину выхаживают пострадавшего львенка

Животное купили для фотосессий, однако не получилось

Львёнок долго не может понять, что мучения закончились. Людям, оказывается, можно доверять. А его путешествие из Ростова-на-Дону в подмосковный Клин - реальный шанс выжить. Всего несколько дней назад он отчаянно бился в клетке. Спустя неделю - прогресс налицо. Согретый и обласканный, львёнок льнёт даже к незнакомым людям.

Гладить львенка приходится осторожно. Он очень хрупкий. Мало того, что весит в четыре раза меньше, чем положено. Так еще поврежден позвоночник и не осталось ни одного целого ребра. Во время медосмотра врач-рентгенолог - в шоке.

Кто именно их сломал, неизвестно. На этом крошечном львёнке пыталось заработать очень много людей. А били, потому что сопротивлялся.

"Такое потребительское отношение, безусловно, это очень-очень плохо. И так бывает. Его купили для фотосессий. Но не получилось. Потому что некрасивый, он не подходит под красивую картинку миленького львенка из "Короля льва". И, к сожалению, его жизнь должна была закончиться. Но девушки его выкупили, там стоимость была около 200 тысяч", - рассказал Виктор Агафонов, ветеринар, руководитель парка-приюта для хищных животных.

Эти добрые девушки предпочитают оставаться инкогнито. Для них главное - спасённая жизнь львёнка. Его сейчас усиленно лечат, чтобы выпусть в прайд - к таким же найдёнышам, как и он.

Глазам не верится, но эта изящная красавица - тот самый замученный львёнок, которого привезли сюда в марте. Трёхмесячная Симба тогда кричала от боли и страха даже во сне. У неё были глубокие раны, проблемы с поджелудочной, кровью и пищеварением. Намыкавшегося по чужим рукам и разным городам львёнка пытались продать в Уфе через интернет. В дело вмешался Роспотребнадзор. Так Симба попала в Клин.

В результате не просто выжила - расцвела! Ей покровительствует глава прайда Леон. От неё не отходят вывезенные из Донецкого зоопарка белоснежные братья - красавцы Гектор и Гефест.

Виктор и его команда ничего не загадывают. Просто верят, что скоро Симба познакомится с крошечным ростовским львенком. У них много общего: трудное детство, желание выжить и рассказать. Как важно быть частью доброго прайда.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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