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Премьер Великобритании прибыл в Израиль

09:40
  • четверг
  • 19 октября 2023

Ситуация в регионе остается крайне острой

Глава правительства Великобритании Риши Сунак в четверг, 19 октября, прибыл в Израиль. Об этом сообщил телеканал Sky News.
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Подробности поездки британского политика в Израиль не приводятся.

Ранее в канцелярии Сунака рассказали, что британская военная группировка, которую отправят в помощь Израилю, включает в себя противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon, средства наблюдения, два корабля ВМС (Lyme Bay и Argus), три вертолета Merlin и роту королевской морской пехоты.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что катастрофическая ситуация в ближневосточном регионе складывается не сама собой – ее режиссируют из Вашингтона и Лондона.

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