Путин назвал ключевую составляющую партнерства России и КНР

Президент России направил приветствие Российско-китайскому бизнес-форуму

Российско-китайский энергетический бизнес-форум обеспечивает прямой диалог между представителями государственных ведомств, деловых и экспертных кругов двух стран. Важную роль мероприятия отметил президент России в приветственном послании его участникам и организаторам.

Владимир Путин подчеркнул беспрецедентно высокий уровень отношений партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Российский лидер отметил, что они продолжают динамично развиваться.

По словам президента России, одна из ключевых составляющих этих отношений - энергетическое сотрудничество. Путин напомнил, что реализуются крупные двусторонние проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома. Также растут объемы поставок российских энергоресурсов китайским потребителям, сказано в послании, опубликованном на сайте Кремля.

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