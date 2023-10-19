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Путин назвал ключевую составляющую партнерства России и КНР

09:47
  • четверг
  • 19 октября 2023

Президент России направил приветствие Российско-китайскому бизнес-форуму

Российско-китайский энергетический бизнес-форум обеспечивает прямой диалог между представителями государственных ведомств, деловых и экспертных кругов двух стран. Важную роль мероприятия отметил президент России в приветственном послании его участникам и организаторам.

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Владимир Путин подчеркнул беспрецедентно высокий уровень отношений партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Российский лидер отметил, что они продолжают динамично развиваться.

По словам президента России, одна из ключевых составляющих этих отношений - энергетическое сотрудничество. Путин напомнил, что реализуются крупные двусторонние проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома. Также растут объемы поставок российских энергоресурсов китайским потребителям, сказано в послании, опубликованном на сайте Кремля.

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