Комитет по разведке Сената США назвал виновника удара по больнице в Газе

Израиль заверяет в своей невиновности

Комитет по разведке Сената Конгресса США изучил американские разведывательные данные об ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа и пришел к выводу, что он был совершен боевиками. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг, 19 октября.

В документе подчеркивается, что "мы с уверенностью можем сказать, что взрыв стал результатом неудачного запуска ракеты боевиками-террористами, а не результатом авиаудара со стороны Израиля", сообщает ТАСС.

В Министерстве здравоохранения Палестины рассказали, что в результате взрыва на парковке перед зданием больницы Аль-Ахли в секторе Газа, в которой находились порядка 5 тысяч беженцев из различных районов анклава, погиб 471 человек.

Российский лидер Владимир Путин выразил надежду на то, что эта трагедия и гуманитарная катастрофа послужит сигналом о том, что палестино-израильский конфликт надо заканчивать и сводить дело к переговорам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"