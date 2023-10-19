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Комитет по разведке Сената США назвал виновника удара по больнице в Газе

10:00
  • четверг
  • 19 октября 2023

Израиль заверяет в своей невиновности

Комитет по разведке Сената Конгресса США изучил американские разведывательные данные об ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа и пришел к выводу, что он был совершен боевиками. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг, 19 октября.
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В документе подчеркивается, что "мы с уверенностью можем сказать, что взрыв стал результатом неудачного запуска ракеты боевиками-террористами, а не результатом авиаудара со стороны Израиля", сообщает ТАСС.

В Министерстве здравоохранения Палестины рассказали, что в результате взрыва на парковке перед зданием больницы Аль-Ахли в секторе Газа, в которой находились порядка 5 тысяч беженцев из различных районов анклава, погиб 471 человек.

Российский лидер Владимир Путин выразил надежду на то, что эта трагедия и гуманитарная катастрофа послужит сигналом о том, что палестино-израильский конфликт надо заканчивать и сводить дело к переговорам.

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