Опрос: 11% россиян никогда даже не пробовали завязывать галстук

Умеют завязывать галстук только 36% опрошенных

Более половины (53%) россиян не умеют завязывать галстук. Такие неутешительные данные выявил опрос kp.ru.

Умеют завязывать галстук только 36% россиян. При этом многие признались, что могут справиться только с пионерским галстуком, а не деловым.

11% опрошенных признались, что никогда в жизни даже не пробовали завязывать галстук.

Опрос проводился ко Дню галстука, который отмечался накануне. В исследовании приняли участие 8,1 тысячи человек.

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