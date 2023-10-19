Опрос: 11% россиян никогда даже не пробовали завязывать галстук

Умеют завязывать галстук только 36% опрошенных
Более половины (53%) россиян не умеют завязывать галстук. Такие неутешительные данные выявил опрос kp.ru.
Умеют завязывать галстук только 36% россиян. При этом многие признались, что могут справиться только с пионерским галстуком, а не деловым.
11% опрошенных признались, что никогда в жизни даже не пробовали завязывать галстук.
Опрос проводился ко Дню галстука, который отмечался накануне. В исследовании приняли участие 8,1 тысячи человек.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"