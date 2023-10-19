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Пятилетняя девочка утонула в бассейне фитнес-клуба в Видном

10:13
  • четверг
  • 19 октября 2023

Проводится проверка

В подмосковном Видном возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки в бассейне фитнес-центра.

Трагедия произошла накануне вечером. В какой-то момент папа девочки снял с нее спасательный жилет. Девочка ненадолго осталась без присмотра и ушла под воду.

Прибывшие в фитнес-центр врачи попытались реанимировать ребенка, но спасти ее не удалось.

В настоящий момент на месте ЧП работают следователи. Уже допрошены свидетели, планируется назначение ряда экспертиз, сообщили в ГСУ СК России по Московской области. Будут установлены причины смерти, а также проведена оценка исполнения родителями своих обязанностей. Областная прокуратура начала проверку.

В социальных сетях пишут, что на руках у папы, кроме девочки, был еще младший младший сын. Первая карета скорой помощи приехала к ребенку без дефибриллятора, а вторая застряла в пробке. 

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