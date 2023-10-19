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Иран предостерег другие страны от поддержки Израиля

10:26
  • четверг
  • 19 октября 2023

Это чревато включением в конфликт новых участников

Поддержка Израиля другими странами может привести к включению в конфликт новых игроков. Такое заявление сделал в четверг, 19 октября, глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери в ходе телефонного разговора с министром обороны России Сергеем Шойгу.

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Багери заявил, что "продолжение преступлений сионистского режима, его прямая поддержка и помощь со стороны других государств осложняют ситуацию и могут привести к выходу на арену новых игроков", сообщает ТАСС.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил, что на Ближнем Востоке вместо того, чтобы погасить пожар, американцы по существу выступили как поджигатели — "как сила, которая еще в большей степени дестабилизировала ситуацию".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц виновны в обострении палестино-израильского конфликта.

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