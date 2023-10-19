ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Independent: США передали Киеву ATACMS с малой дальностью из страха перед Россией

10:40
  • четверг
  • 19 октября 2023

Вашингтон не хочет обострить отношения с Москвой

Американские власти передали Вооруженным силам Украины ракеты ATACMS с не самой большой дальностью из-за опасений, что более совершенные боеприпасы приведут к эскалации напряженности в отношениях с Россией. Такое мнение высказали осведомленные источники.

Посол Антонов счел решение США отправить Киеву ATACMS грубейшей ошибкой
Зеленский подтвердил применение ВСУ американских ракет ATACMS

Как пишет The Independent, это подтверждает боязнь Запада поставлять Украине мощное оружие, чтобы "не приводить Москву в ярость".

По той же причине, отмечает издание, Соединенные Штаты передали Киеву лишь небольшое количество ракет ATACMS.

Ранее российский лидер Владимир Путин заверил, что поставка американских ракет ATACMS Вооруженным силам Украины "наносит вред", но не сможет изменить ситуацию в целом, поскольку "мы, конечно, сможем отражать эти атаки".

При этом немецкий журналист Юлиан Репке указал, что данные боеприпасы не оснащены блоками GPS, поскольку российские комплексы радиоэлектронной борьбы успешно справляются с вооружением на основе GPS.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пусковые установки
Пусковые установки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.