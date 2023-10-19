Independent: США передали Киеву ATACMS с малой дальностью из страха перед Россией

Вашингтон не хочет обострить отношения с Москвой

Американские власти передали Вооруженным силам Украины ракеты ATACMS с не самой большой дальностью из-за опасений, что более совершенные боеприпасы приведут к эскалации напряженности в отношениях с Россией. Такое мнение высказали осведомленные источники.

Как пишет The Independent, это подтверждает боязнь Запада поставлять Украине мощное оружие, чтобы "не приводить Москву в ярость".

По той же причине, отмечает издание, Соединенные Штаты передали Киеву лишь небольшое количество ракет ATACMS.

Ранее российский лидер Владимир Путин заверил, что поставка американских ракет ATACMS Вооруженным силам Украины "наносит вред", но не сможет изменить ситуацию в целом, поскольку "мы, конечно, сможем отражать эти атаки".

При этом немецкий журналист Юлиан Репке указал, что данные боеприпасы не оснащены блоками GPS, поскольку российские комплексы радиоэлектронной борьбы успешно справляются с вооружением на основе GPS.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"