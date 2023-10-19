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ВКС России уничтожили командные пункты ВСУ в районе Серебрянки

10:21
  • четверг
  • 19 октября 2023

Потери противника - более 50 военнослужащих

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка. В результате противники потерял более 50 военнослужащих, 2 пикапа и 2 боевые бронированные машины, сообщили в пресс-службе группировки "Центр".

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По данным военных, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение штурмовым группам 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. Возле Торского сбит украинский беспилотный летательный аппарат.

В пресс-службе добавили, что в результате контрбатарейной борьбы подавлено около 15 расчетов полевой артиллерии украинских войск. На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" поразили более 100 целей противника.

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