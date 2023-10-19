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В Госдуме предложили запретить оскорбительные названия населенных пунктов

10:47
  • четверг
  • 19 октября 2023

Лох, Бухалово и Мусорка уйдут в прошлое

Депутаты от партии "Новые люди" внесли проект о запрете оскорбительных названий населенных пунктов.

Документ предлагает запретить использовать оскорбительные и уничижительные названия, а также разрешить представительным органам власти принимать решения о переименовании населенных пунктов. В настоящий момент процесс смены названия сильно забюрократизирован. Его нужно упростить.

"Пуково, Бухалово, Лох, Мусорка, Шалава – все это названия реальных населенных пунктов в разных уголках России. Их жители с самого детства сталкиваются с грубыми шутками", - говорится в тексте законопроекта (цитата по агентству "Москва").

Из-за таких названий местные жители стремятся поскорее уехать, чтобы сменить прописку, передает РИА Новости.

"Никто не хочет, чтобы в паспорте у их детей красовалось обидное слово", - отметил вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков.

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