Американский дрон подал сигнал бедствия вблизи Крыма

RQ-4B Global Hawk спешно улетел на базу

Сигнал тревоги подал американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk над акваторией Черного моря. По данным сайта Flightradar24, в тот момент дрон находился вблизи побережья Крыма.

Этот беспилотник появлялся над Черным морем неоднократно. Дрон замечали в этом районе в конце августа. Беспилотник курсировал вдоль крымского побережья и 22 сентября, когда ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Летал беспилотник в этом районе и 24 сентября.

На сей раз RQ-4B Global Hawk подал тревожный сигнал о потере связи. После чего дрон начал спешно отдаляться от берегов Крыма и взял курс на одну из баз НАТО.

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