Британский премьер заверил Израиль в поддержке

Сунак прибыл в Тель-Авив

Лондон солидарен с народом Израиля. Такое заявление сделал в четверг, 19 октября, глава британского правительства Риши Сунак, прибывший в Тель-Авив с визитом.

Политик заявил, что Израиль пережил "ужасный террористический акт", поэтому "мы с Великобританией стоим на вашей стороне".

Сунаку предстоит встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой государства Ицхаком Герцогом, сообщает РИА Новости.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что "при плохом стечении обстоятельств" мир ждет война глобальная, причем уже сейчас многочисленные жертвы и разрушения видны ежедневно.

Глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что "продолжение преступлений сионистского режима, его прямая поддержка и помощь со стороны других государств осложняют ситуацию и могут привести к выходу на арену новых игроков".

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