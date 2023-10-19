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Пекин отметил откровенность переговоров Путина и Си Цзиньпина

11:20
  • четверг
  • 19 октября 2023

Политики встретились в Пекине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели откровенный, дружественный и глубокий обмен мнениями. Об этом заявила в четверг, 19 октября, официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

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Спикер внешнеполитического ведомства КНР рассказала, что политики во время переговоров в Пекине обменялись мнениями о практическом сотрудничестве в двусторонних отношениях, международном многостороннем сотрудничестве и совместной реализации инициативы "Один пояс — один путь".

Мао Нин подчеркнула, что Пекин готов непрерывно обогащать содержание китайско-российского партнерства, сообщает ТАСС.

Ранее Путин отмечал, что общие угрозы только укрепляют взаимодействие России и Китая. Он подтвердил заинтересованность Москвы в развитии инициативы Пекина "Один пояс — один путь".

Си Цзиньпин подчеркнул, что его с Владимиром Путиным связывают хорошие деловые отношения и крепкая дружба. Он напомнил, что с 2013 года политики провели 42 встречи.

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