Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

Размер выплаты составит 40 тысяч рублей

Сергей Собянин утвердил выплаты ветеранам к годовщине Битвы под Москвой.

Выплату получат 1,9 тысячи человек. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также участники обороны Москвы. В числе последних – награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, работавшие в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

Размер выплаты составит 40 тысяч рублей.

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