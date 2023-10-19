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ПВО сбила воздушную цель на подлете к Ростовской области

11:04
  • четверг
  • 19 октября 2023

Разрушений на земле нет

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили воздушную цель, приближавшуюся к Ростовской области.

Об этом утром в четверг, 19 октября, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений на земле нет. Какая конкретно цель была уничтожена, Голубев не уточнил.

Telegram-канал Mash пишет, что жители хутора Арпачин, города Аксай и микрорайона Сельмаш слышали звуки взрывов.

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