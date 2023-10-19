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Российские "Кинжалы" над Черным морем обеспокоили США

11:36
  • четверг
  • 19 октября 2023

Ракеты невозможно перехватить

Ракеты "Кинжал", которыми вооружены российские МиГ-31, невозможно перехватить. И именно их президент России Вадимир Путин отправил патрулировать Черное море, переживают эксперты американского журнала Military Watch.

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Издание отмечает, что российский "Кинжал" ценится не только за очень высокую скорость, близкую к девяти Махам. Его отслеживание и перехват крайне сложны из-за высокой маневренности и квазибаллистической траектории на малых высотах.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай сообщил, что вооруженные "Кинжалами" МиГ-31 начинают постоянное патрулирование над Черным морем. Эксперты издания считают, что решение российского руководства может быть ответом на увеличение Соединенными Штатами своего присутствия в Восточном Средиземноморье. МиГ-31 с "Кинжалами" на борту могут представлять угрозу для отправленных туда Вашингтоном ударных групп с авианосцами "Джеральд Форд" и "Эйзенхауэр".

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