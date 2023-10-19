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На Кубе можно будет расплатиться рублями по карте "Мир"

11:41
  • четверг
  • 19 октября 2023

Такая возможность появится в ближайшее время

Возможность расплачиваться рублями по карте "Мир" в ближайшее время появится на Кубе. Об этом в четверг, 19 октября, рассказал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, председатель делового совета "Россия — Куба" Торгово-промышленной палаты Борис Титов.

Омбудсмен рассказал, что кубинские банки уже адаптировали карту "Мир" для POS-терминалов. В ближайшее время начнется прием платежей по ним, в том числе и рублевых, сообщает ТАСС.

В июле директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина рассказала, что до конца 2023 года платежная система "Мир" начнет действовать еще в нескольких странах мира. По ее словам, правительства стран Южной Америки и Азии всерьез рассматривают карты "Мир" в качестве ключевой платежной системы.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что азербайджанская сторона заинтересована в использовании российской платежной системы "Мир", поскольку это "будет существенно продвигать и в целом контакты между людьми, равно как и взаимодействие между бизнес структурами, и, конечно же, туризм".

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