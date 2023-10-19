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El Pais: попытка посредничества Байдена на Ближнем Востоке провалилась

11:58
  • четверг
  • 19 октября 2023

Вашингтон потерпел неудачу

Президент США Джо Байден планировал свою поездку в Израиль как попытку посредничества на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить эскалацию конфликта, однако не преуспел в этом, пишет El Pais.

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Как отмечает газета, Байден хотел защитить свою политику в отношении Ближнего Востока, которая теперь грозит провалом, причем после своего визита в Израиль американский лидер рискует постоянным отождествлением с военной кампанией, которую еврейское государство готовится начать в секторе Газа.

Американское вето на резолюцию Совбеза ООН, призывающую к прекращению огня, только усугубило ситуацию, а недовольство арабских стран грозит отложить на неопределенный срок примирение между Саудовской Аравией и Израилем, считает издание.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отмечал, что "моральное превосходство США в регионе невероятно пострадало", а это не исключает, что, "возможно, США находятся накануне окончательного разрыва" с ближневосточным регионом.

Эксперты газеты Global Times заявляли, что единственный выгодополучатель этого конфликта — Соединенные Штаты и их военно-промышленный комплекс. Акции пятерки американских гигантов в сфере ВПК уже рванули вверх на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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