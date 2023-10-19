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Ким Чен Ын провел встречу с Лавровым

11:43
  • четверг
  • 19 октября 2023

Переговоры продолжались больше часа

Председатель КНДР Ким Чен Ын принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Встреча состоялась в Пхеньяне, она продлилась чуть больше часа, сообщили в МИД России в четверг, 19 октября.

Ранее Лавров провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи и возложил цветы к памятникам северокорейских лидеров.

Лавров прибыл в КНДР накануне с двухдневным визитом. Месяц назад Ким Чен Ын встречался с президентом России Владимиром Путиным в Амурской области. Благодаря этим переговорам, отношения России и Северной Кореи вышли на качественно новый, стратегический уровень, подчеркнул глава российского МИД.  

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