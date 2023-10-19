Роскомнадзор выявил утечку данных клиентов МТС-банка

Составлен административный протокол

Административный протокол составлен в отношении МТС-банка. Как установил Роскомнадзор, компания нарушила законодательство о защите персональных данных.

Как сообщили в Роскомнадзоре агентству ТАСС, ведомство выявило факт утечки персональных данных клиентов МТС-банка. Составленный по факту нарушения административный протокол будет передан в суд.

Информация об утечке данных появилась ранее в профильном Telegram-канале "Утечки информации". Сообщалось, что в свободный доступ было выложено три файла с персональными данными пользователей МТС-банка. На основании этой информации Роскомнадзор начал проверку.

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