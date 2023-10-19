Собянин пригласил горожан на мероприятия "Московского долголетия"

Для горожан старшего поколения подготовили большую программу

Сергей Собянин рассказал о главных мероприятиях "Московского долголетия" этой осенью. По его словам, группы по психологии, ландшафтному дизайну, ИТ, истории и другим направлениям открыты на базе 24 вузов для участников проекта "Московское долголетие", в частности, более 200 групп посвящены истории страны, кино и краеведению.

"Расширили программу для тех, кто интересуется историей. В проекте открыто свыше 200 групп по истории страны, искусств, кинематографа и краеведению", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Много интересного найдут для себя любители спорта. На выбор 50 видов активностей – от гимнастики до футбола.

"И, конечно, по традиции зимой в столичных парках стартуют занятия по катанию на коньках и лыжах", – добавил Собянин.

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