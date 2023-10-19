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ЦАХАЛ: в плену у ХАМАС находятся более 200 человек

12:17
  • четверг
  • 19 октября 2023

В ХАМАС заявляли о 250 заложниках

Боевики ХАМАС удерживают в плену в секторе Газа по меньшей мере 203 человека. Об этом в четверг, 19 октября, рассказал представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
По всему миру прошли акции в поддержку прекращения огня на Ближнем Востоке

Он подчеркнул, что это не окончательные цифры, так как ЦАХАЛ постоянно получает новые данные о жителях Израиля и иностранных гражданах, оказавшихся в плену ХАМАС.

При этом 306 солдат израильской армии погибли с начала эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов сообщал, что количество граждан России, погибших в результате атаки палестинского движения ХАМАС, выросло до 16 человек. При этом один человек с гражданством России и гражданством Израиля числится в израильском списке заложников ХАМАС.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что заложниками блокады палестинского анклава – сектора Газа – стали порядка тысячи российских граждан и членов их семей.

При этом ливанское движение "Хезболла" призвало жителей всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты "против врага и его преступлений". В Иране предупредили Израиль о риске втягивания в конфликт новых участников.

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