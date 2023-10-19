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Путин поставил задачу к 2030 году вовлечь в спорт 70% россиян

15:03
  • четверг
  • 19 октября 2023

Президент выступил на заседании международного форума "Россия - спортивная держава"

Вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году до 70 процентов россиян. Такую задачу поставил Владимир Путин. С инициативой президент выступил на пленарном заседании международного форума "Россия - спортивная держава".

Масштабное мероприятие проходит в Перми. Участвуют свыше трех тысяч человек: олимпийские чемпионы, руководители спортивных федераций, тренеры, журналисты.

Глава государства отметил: наша страна чтит спортивные традиции, но открыта и к новым дисциплинам. И, конечно, Россия поддерживает своих атлетов, которые из-за ограничения их прав вынуждены пропускать мировые соревнования.

Владимир Путин подчеркнул: подход МОК к допуску российских спортсменов к Олимпиаде противоречит самой природе спорта.

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