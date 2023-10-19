В Подмосковье расследуют двойное убийство в семье рок-музыканта Стаса Намина

Главный подозреваемый - приемный сын исполнителя

Оперативные действия на месте убийства родных Стаса Намина завершились только утром. Тела 85-летней тещи и 30-летнего сына известного рок-музыканта этой ночью полицейские обнаружили в их дачном доме в подмосковной деревне Крюково со следами множественных колото-резаных ран.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, то не обнаружили здесь ни следов взлома, ни ограбления. подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам. Им оказался приемный сын музыканта - Роман Микоян.

Со своей третьей супругой Галиной Стас Намин познакомился в конце 80-х. Женился, усыновил годовалого сына Галины. По некоторым данным, 39-летний Роман Микоян сам вызвал экстренные службы. На допросе он признался в убийстве.

Что послужило причиной трагедии, следователям еще предстоит выяснить. У мужчины уже взяли анализы на предмет содержания в крови наркотиков

"Следователями и криминалистами проведен осмотр, изъяты смывы, следы, нож, молоток и иные предметы. Назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетическая экспертизы. Устанавливаются мотивы совершенного преступления, а также все обстоятельства", - сообщили в СК.

Знакомые семьи в шоке. Соседи рассказывают - ни о каких конфликтах в семье не знали. Оба внука - Артем и Роман - регулярно приезжали навестить бабушку.

По одной из версий, причиной ссоры послужили разногласия по поводу продажи дома, на которой якобы настаивал задержанный. По другой - он схватится за нож, разозлившись на то, что домашние осуждают его разгульный образ жизни.

В ближайшее время суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"