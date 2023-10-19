В Склифе провели повторную операцию по пересадке легких

Процедура прошла успешно

Девять часов для спасения жизни. В Институте Склифосовского провели первую в стране повторную операцию по пересадке легких. Долгая и сложная процедура прошла успешно. Несколько лет назад пациент уже перенёс трансплантацию. Но со временем новый орган перестал справляться с нагрузкой. Московским врачам удалось преодолеть все трудности.

Каждый вдох этого пациента - результат врачебного искусства большой команды специалистов, которые сделали невозможное - провели повторную успешную пересадку легких. В России такого еще не было, и теперь Георгий, который много месяцев был прикован к кровати и аппарату, который искусственно насыщал его кровь кислородом, может сам дышать полной грудью.

История болезни 46-летнего Георгия Зверева началась еще десять лет назад - тогда он впервые почувствовал отдышку во время занятий спортом. У него было диагностировано редкое заболевание легких, и спустя семь лет, в 2019 году, ему впервые пересадили органы дыхания. Он восстановился после операции и жил активной жизнью, пока год назад не заболел ковидной инфекцией, которая спровоцировала отторжение донорских легких. Прошлой осенью его состояние удалось стабилизировать, но болезнь прогрессировала и весной ему резко стало хуже.

Состояние мужчины было критическим, его легкие перестали работать, функцию дыхания через кровь выполняли аппараты. Все это время - более 100 дней - шел поиск новых подходящих донорских органов.

"Лёгкие считаются очень уязвимым органом для трансплантации. Легкие гораздо реже забираются у пациентов, нежели печень, почки, сердца. Это связано с тем, что мы контактируем с воздухом, наши легкие очень быстро аккумулируют на себя все инфекционные агенты", - пояснила пульмонолог Наталья Карчевская.

Легкие органы очень хрупкие, "живут" недолго - не дольше четырех часов. И даже первичная трансплантация органов дыхания считается задачей сверхсложной, такие операции проводят в единичных клиниках. А в случае повторной пересадки все риски повышаются в разы.

"Во-первых, человек, у которого развивается дисфункция трансплантата, развиваются инфекционные процессы, и на аппарате ЭКМО в условиях угнетенного иммунитета проводить операцию рискованно, надо было их купировать, чтобы снова можно было пересаживать лёгкие. И второй момент- после любой операции образуются так называемые спайки", - рассказал директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков.

Хирургам технически было очень сложно рассечь все спайки, чтобы убрать нефункционирующие легкие, и при этом не задеть крупные сосуды. Но команда института имени Склифосовского смогла сделать то, что казалось невозможным. Операция шла около девяти часов.

"Общее количество задействованных специалистов - около 30-40. Это и реаниматологи, анестезиологи, хирурги, все специалисты более узких профилей - клинические фармакологи, эндоскописты, очень много врачей", - пояснил руководитель научного отделения неотложной хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии НИИ Склифосовского Пётр Ярцев.

Спустя полтора месяца после операции Георгий чувствует себя хорошо, пробует вставать и делать первые шаги. Впереди - непростая реабилитация, которая займет несколько месяцев. Но пациент не боится сложностей, и планирует как можно скорее вернуться к своей семье и спорту.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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