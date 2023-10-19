В Химках задержали мужчину с тремя килограммами тестостерона из Китая

Ведется следствие

В подмосковных Химках мужчину задержали с тремя килограммами тестостерона. На заказ из Китая обратили внимание ещё на таможне. Внутри были три пакета с непонятным белым порошком.

Экспертиза показала, что это сильнодействующее вещество "тестостерон энантат". Началось расследование, и оказалось, что подобные посылки через экспресс-доставку постоянной получает 35-летний местный житель. При этом вещества он покупал не для себя, а для дальнейшей продажи. Задержали контрабандиста в пункте выдачи заказов.

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