Мокрый снег и гололед идут на Москву

А в воскресенье подморозит

Мокрый снег и гололед – такая погода ожидает москвичей и жителей Московской области 20 и 21 октября. В воскресенье прояснится, но температура понизится, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог напомнил, что отсутствие облаков приводит к интенсивному охлаждению поверхности. Поэтому ночные температуры будут отрицательными, зато ночью можно будет увидеть луну. Температура в столице будет на 3-4 градуса ниже нормы, ожидается сильный ветер и гололедица, приводит прогноз Вильфанда "Лента.ру".

Синоптики ранее обещали москвичам до конца октября две непродолжительные волны тепла. Отмечалось, что теплый воздух в столицу придет со стороны Атлантики.

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