Израиль объявил о пуске противотанковых ракет из Ливана

Сведения о жертвах не поступали

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг, 19 октября, объявила о запуске двух противотанковых ракет с территории Ливана.

Как уточняет ЦАХАЛ, ракеты были запущены в направлении кибуца Манара неподалеку от района охранного ограждения между Израилем и Ливаном.

Сведения о жертвах и материальном ущербе пока не поступали, сообщает РИА Новости.

Ранее ливанское движение "Хезболла" призвало жителей всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты "против врага и его преступлений". В движении также выступили против поездки американского лидера Джо Байдена "в сионистское образование, который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование".

На этом фоне российский посол в Ливане Александр Рудаков заявил, что "надо несколько раз подумать и по возможности отложить какие-либо поездки, на сегодняшний день запланированные, в Ливан".

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