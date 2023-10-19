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Израиль объявил о пуске противотанковых ракет из Ливана

12:38
  • четверг
  • 19 октября 2023

Сведения о жертвах не поступали

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг, 19 октября, объявила о запуске двух противотанковых ракет с территории Ливана.

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Как уточняет ЦАХАЛ, ракеты были запущены в направлении кибуца Манара неподалеку от района охранного ограждения между Израилем и Ливаном.

Сведения о жертвах и материальном ущербе пока не поступали, сообщает РИА Новости.

Ранее ливанское движение "Хезболла" призвало жителей всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты "против врага и его преступлений". В движении также выступили против поездки американского лидера Джо Байдена "в сионистское образование, который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование".

На этом фоне российский посол в Ливане Александр Рудаков заявил, что "надо несколько раз подумать и по возможности отложить какие-либо поездки, на сегодняшний день запланированные, в Ливан".

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