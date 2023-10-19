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Три пациента пострадали при пожаре в столичной клинике

12:42
  • четверг
  • 19 октября 2023

Они в тяжелом состоянии

В частной клинике на юге Москвы произошел пожар, пострадали три пациента.

Возгорание произошло в Международной академической клинике на улице Автозаводская. Площадь пожара составила три квадратных метра, огонь уже потушен. Из здания эвакуировали 10 человек.

Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Научно-исследовательский институт (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского, сообщил агентству "Москва" источник, знакомый с ситуацией.

По информации telegram-канал Mash, пожар начался в подвале клиники, где размещены аккумуляторы для резервного питания хирургического отделения. Причина пожара пока неизвестна.

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