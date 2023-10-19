ВС России развивают наступление на купянском и краснолиманском направлениях

Бои продолжаются на северном и южном флангах Артёмовска

Российские войска нанесли сокрушительные удары по опорным пунктам пяти бригад неонацистов на южнодонецком направлении. Боевики отступили с большими потерями. Сорвана крупная попытка ротации противника на границе Запорожской области. А на купянском и краснолиманском участках наши штурмовые группы развивают наступление.

Запорожский фронт. Ореховское направление. Кадры поражения блиндажа ВСУ с помощью FPV-дрона. А так по позициям националистов отрабатывает БМД-4. При этом попытки прорвать линию Работино-Вербовое противник не прекращает. Наступление доблестно отражает и сдерживает российский спецназ и 136 бригада. Командование украинской армии снова и снова бросает свою пехоту в атаку на наши позиции. Исход для националистов не утешителен: разбитая бронетехника США - брошенная и догорающая - и сдающиеся в плен боевики.

Жёсткие позиционные бои продолжаются на северном и южном флангах Артёмовска. ВСУ перебрасывают подкрепления в район Богдановки и Орехово-Васильевки. Перегруппировка противника фиксируется и в районе Клещеевки. Националисты очевидно готовят новые накаты и стягивают к месту ещё больше подразделений, но наша армия участок контролирует. Логистику противника осложняют "Ланцеты" и авиабомбы ФАБ-500.

Продолжается наступательная операции нашей армии и у Авдеевки - российские солдаты планомерно выдавливают врага. Он вынужден отступать. Наша же армия успешно штурмует окопы противника. На кадрах бойцы отдельного разведывательно-штурмового отряда, застав националистов врасплох, оперативно захватывают позиции боевиков и закрепляются на участке. Из-за тяжёлого положения ВСУ противник стягивает в район дополнительные подразделения личного состава, а также спешно перебрасывает туда тяжёлую западную технику - лишь бы закрыть опасные участки. Появились на вооружении ВСУ и дистанционно управляемые наземные дроны-миноукладчики - один такой был обнаружен на донецком направлении и уничтожен артиллеристами 9-й отдельной мотострелковой бригады.

Активные боевые действия сосредоточены вдоль устья Днепра и береговой линии Херсона. Попытки боевиков закрепиться на левом берегу не приносят никакого результата. Бойцы группировки войск "Днепр" наносят врагу тяжёлое поражение. Потери среди ВСУ очень велики. После трёхдневной артподготовки противник переправил штурмовые группы морской пехоты и попытался занять плацдарм. Не вышло. По вражеским позициям успешно отработали дроны-камикадзе. Диверсионно-разведывательные группы были разгромлены, остатки запросили эвакуацию и вынуждены были отступать под огнём.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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