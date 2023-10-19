ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чернышенко заявил о провале попыток Запада изолировать российский спорт

13:18
  • четверг
  • 19 октября 2023

Вице-премьер выступил на пленарной сессии форума "Россия — спортивная держава"

Недружественные страны Запада, пытавшиеся оставить российский спорт в изоляции, потерпели поражение. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в четверг, 19 октября.

Политик подчеркнул, что уважительное отношение к заслугам нашей страны и заслугам спортсменов — крайне важный вопрос, "мы все переживем".

Хотя "коллективный Запад проиграл в борьбе, однако это не повод успокоиться и ничего не делать, нужно укреплять национальную систему спорта", цитирует замглавы правительства России ТАСС.

Ранее сообщалось, что Игры БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) планируется провести в июне 2024 года в Казани, в программу соревнований могут включить 22 вида спорта.

При этом атлеты из России и Белоруссии не смогут принять участие в Европейских играх 2024 года даже в нейтральном статусе. В Брюсселе прошло заседание министров спорта государств — членов Евросоюза, на котором "многие министры выразили солидарность с Украиной".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Чернышенко во время выступления на XI международном спортивном форуме
Дмитрий Чернышенко во время выступления на XI международном спортивном форуме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.