Чернышенко заявил о провале попыток Запада изолировать российский спорт

Вице-премьер выступил на пленарной сессии форума "Россия — спортивная держава"

Недружественные страны Запада, пытавшиеся оставить российский спорт в изоляции, потерпели поражение. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в четверг, 19 октября.

Политик подчеркнул, что уважительное отношение к заслугам нашей страны и заслугам спортсменов — крайне важный вопрос, "мы все переживем".

Хотя "коллективный Запад проиграл в борьбе, однако это не повод успокоиться и ничего не делать, нужно укреплять национальную систему спорта", цитирует замглавы правительства России ТАСС.

Ранее сообщалось, что Игры БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) планируется провести в июне 2024 года в Казани, в программу соревнований могут включить 22 вида спорта.

При этом атлеты из России и Белоруссии не смогут принять участие в Европейских играх 2024 года даже в нейтральном статусе. В Брюсселе прошло заседание министров спорта государств — членов Евросоюза, на котором "многие министры выразили солидарность с Украиной".

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