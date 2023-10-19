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Путин обвинил МОК в этнической дискриминации

12:58
  • четверг
  • 19 октября 2023

Это противоречит природе спорта

Международный олимпийский комитет (МОК) демонстрирует этническую дискриминацию в отношении российских спортсменов. Такое заявление сделал в четверг, 19 октября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".

Глава государства указал на то, что подходы МОК по допуску к участию в Олимпийских играх противоречат самой природе спорта. По словам Путина, вызывает возмущение тот факт, что в МОК приглашение на Олимпиаду считают не безусловным правом лучших спортсменов, а привилегией.

Россия поддерживает тех, кто из-за ограничений прав и свобод спортсменов вынужден пропускать международные старты, при этом собирается и дальше взаимодействовать со всеми в мире, кто дорожит ценностями спорта, цитирует Путина ТАСС.

Ранее российский МИД, комментируя решение Исполкома МОК от 12 октября о приостановке членства Олимпийского комитета России, заявил, что это свидетельствует о разрушительных процессах в организации и ведет к коррозии всего мирового спорта.

Российский министр спорта Олег Матыцин заявил, что "в таком формате это говорит о том, что иностранные партнеры хотят разрушения системы нашего национального спорта", а это неприемлемо.

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