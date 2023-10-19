Гигантский астероид Апофис приближается к Земле

Его открыли в 2004 году

Неутешительный прогноз для человечества. Гигантский астероид Апофис, который в 29-м году опасно сблизится с Землёй, способен уничтожить нашу планету. К таким выводам пришли российские учёные-физики из Мининского университета.

Диаметр небесного тела - 340 метров, что примерно в 10 раз превышает размеры Челябинского метеорита. В случае падения возникнет огромный кратер, произойдут необратимые климатические изменения, которые могут спровоцировать гибель большинства живых организмов.

Астероид открыли в 2004-м году, и оценив его размеры, дали имя - Апофис - в честь древнеегипетского бога. Его изображают в виде гигантского змея-разрушителя, который живёт во мраке подземного мира и пытается уничтожить бога Ра - Солнце.

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