Маск обвинил во лжи портал Business Insider

Издание ранее сообщило о блокировке соцсети X в Европе

Портал Business Insider - "ненастоящее СМИ", заявил американский миллиардер Илон Маск. Он опроверг опубликованную порталом информацию о возможной блокировке соцсети X (ранее Twitter) в Европе.

Основатель компании SpaceX прокомментировал сообщения портала о его планах. Business Insider утверждал, что Маск рассматривает возможность заблокировать соцсеть X для европейских пользователей.

Миллиардер назвал информацию портала "абсолютно лживой статьей". Портал утверждал, что Маск потерял терпение из-за нового европейского закона о цифровых услугах. По информации издания, предприниматель как минимум дважды в 2023 году встречался с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"