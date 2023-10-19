ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдума приняла обращение к ООН в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта

13:03
  • четверг
  • 19 октября 2023

Депутаты требуют остановить кровопролитие

Госдума на пленарном заседании в четверг, 19 октября, приняла обращения к Организации Объединенных Наций (ООН) и парламентам стран мира в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Депутаты требуют немедленно принять все возможные меры для остановки кровопролития в Израиле и Палестине, прекращения эскалации насилия и предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы, передает ТАСС.

Западные поставки вооружения Израилю не способствуют установлению мира, подчеркнули парламентарии. 

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава. 8 октября Израиль заявил, что находится в состоянии войны и объявил о полной блокаде сектора Газа

По последним данным, в секторе Газа погибли более трех тысяч человек, в Израиле – более тысячи человек. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения, порядка 200 человек находятся в плену у ХАМАС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Палестино-израильский конфликт
Палестино-израильский конфликт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.