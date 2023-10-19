Госдума приняла обращение к ООН в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта

Депутаты требуют остановить кровопролитие

Госдума на пленарном заседании в четверг, 19 октября, приняла обращения к Организации Объединенных Наций (ООН) и парламентам стран мира в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Депутаты требуют немедленно принять все возможные меры для остановки кровопролития в Израиле и Палестине, прекращения эскалации насилия и предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы, передает ТАСС.

Западные поставки вооружения Израилю не способствуют установлению мира, подчеркнули парламентарии.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава. 8 октября Израиль заявил, что находится в состоянии войны и объявил о полной блокаде сектора Газа

По последним данным, в секторе Газа погибли более трех тысяч человек, в Израиле – более тысячи человек. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения, порядка 200 человек находятся в плену у ХАМАС.

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