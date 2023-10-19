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Число погибших в секторе Газа превысило 3,5 тысячи

13:39
  • четверг
  • 19 октября 2023

Такие данные привел Минздрав Палестины

Количество погибших в секторе Газа за время эскалации превысило 3,5 тысячи человек. Об этом в четверг, 19 октября, рассказали в Министерстве здравоохранения Палестины.
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В ведомстве также заявили, что в ходе обострения палестино-израильского конфликта свыше 12 тысяч человек получили ранения, сообщает ТАСС.

При этом представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявлял, что 306 солдат израильской армии погибли с начала эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС. В заложниках у ХАМАС, по данным израильской стороны находятся 203 человека.

Тем временем Комитет по разведке Сената Конгресса США объявил, что взрыв на территории больницы в Газе, при котором погиб 471 человек, стал результатом неудачного запуска ракеты боевиками-террористами, а не авиаудара со стороны Израиля.

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