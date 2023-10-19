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Bloomberg: Boeing ускорит поставку авиабомб JDAM Израилю

14:07
  • четверг
  • 19 октября 2023

Израиль продолжает боевые действия против Палестины

Американская корпорация Boeing в ускоренном режиме поставит в Израиль до 1,8 тысячи комплектов JDAM для модификации неуправляемых авиабомб в высокоточные боеприпасы. Об этом в четверг, 19 октября, рассказали источники в аппарате Конгресса США.
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По словам собеседников Bloomberg, эта партия оборудования является частью поставок JDAM на общую сумму около 735 млн долларов, согласованных еще в 2021 году.

При этом отмечается, что Пентагон предоставил помощь для переправки поставки, но не стал использовать для этого собственные военно-транспортные самолеты.

Ранее в ХАМАС заявили, что больницу в Газе атаковала израильская авиация управляемой бомбой JDAM производства США. При этом погиб 471 человек. В Тель-Авиве вину возлагают на палестинцев.

Госдума России приняла обращения к ООН и парламентам стран мира в связи с конфликтом на Ближнем Востоке с призывом принять все возможные меры для остановки кровопролития, прекращения эскалации насилия и предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы.

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