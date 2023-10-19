Рогозин сообщил о взятии в плен украинских военных

Их допрашивают

Украинские военные попали в плен в районе села Вербовое Запорожской области.

Об этом рассказал сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. Вооруженные силы Украины атаковали российские позиции утром 19 октября при поддержке натовской бронетехники.

"Атака ВСУ <…> захлебнулась. Есть пленные всушники, их допрашивают", - написал Рогозин.

В начале октября стало известно, что личный состав опорного пункта ВСУ сдался в плен в Донбассе. Пленные рассказали, что им пришлось сдаться из-за бездеятельности командования.

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