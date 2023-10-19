Число погибших в израильско-палестинском конфликте россиян достигло 19

Ситуация в регионе остается крайне острой

С момента последнего обострения конфликта между Израилем и Палестиной погибли уже 19 граждан Российской Федерации. Об этом в четверг, 19 октября, рассказали в посольстве России в Израиле.

В дипломатической миссии также заявили, что семеро россиян числятся пропавшими без вести в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта.

При этом не менее двух граждан России находятся в заложниках у палестинского движения ХАМАС, сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве здравоохранения Палестины рассказали, что количество погибших в секторе Газа за время эскалации превысило 3,5 тысячи человек, при этом свыше 12 тысяч человек получили ранения.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что в любых попытках урегулирования палестино-израильского конфликта подходы должны основываться на балансе интересов сторон. При этом зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал о рисках перерастания конфликта на Ближнем Востоке в глобальную войну.

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