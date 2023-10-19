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Путин поддержал идею возродить спортивные парады на Красной площади

14:47
  • четверг
  • 19 октября 2023

Президент проводит заседание Совета по развитию физкультуры и спорта

Руководитель Международной ассоциации бокса Умар Кремлев выступил с инициативой возродить спортивные парады на Красной площади. Предложение было озвучено на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, которое в четверг, 19 октября, проводит российский лидер Владимир Путин.
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Кремлев напомнил, что на 2024 года запланированы масштабные события: "Игры дружбы", "Игры будущего", Игры БРИКС. В связи с этим он предложил объявить 2024 год Годом спорта — "весь мир будет смотреть за этим".

Также глава Международной ассоциации бокса предложил возродить спортивные парада на Красной площади, подчеркнув, что в организации "готовы все организовать, как их проводили в рамках "Игр доброй воли".

Президент с одобрением воспринял высказанные инициативы, сообщает "Интерфакс".

Ранее Путин подчеркивал, что главной задачей российского правительства является сохранение здоровья и благополучия граждан. С учетом этого перед российскими властями поставлена цель довести долю занимающихся спортом граждан до 70%.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в кабмине спорт, заявил о необходимости укреплять национальную систему спорта, поскольку уважительное отношение к заслугам нашей страны и заслугам спортсменов — крайне важный вопрос.

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