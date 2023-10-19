ФСБ задержала за диверсию двух жителей Смоленской области

Мужчины подожгли релейный шкаф

Двое жителей Смоленской области обвиняются в диверсии. Сотрудники ФСБ задержали мужчин после того, как те подожгли релейный шкаф.

Возгорание на перегоне Сафоново - Милохово в Смоленской области было зафиксировано в ночь на 17 октября. В результате шесть пассажирских поездов проследовали по маршруту с отставанием от графика до 10 минут, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по региону, задержаны двое 22-летних уроженцев Духовщинского района. По данным ведомства, они подожгли релейный шкаф по указанию неустановленного лица, переданному через мессенджер. За это им было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили, передает РИА Новости.

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