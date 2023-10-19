ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ задержала за диверсию двух жителей Смоленской области

14:27
  • четверг
  • 19 октября 2023

Мужчины подожгли релейный шкаф

Двое жителей Смоленской области обвиняются в диверсии. Сотрудники ФСБ задержали мужчин после того, как те подожгли релейный шкаф.

ВС России пресекли попытку украинских диверсантов попасть в Крым. Главное
Спецслужбы пресекли попытку проникновения в Крым группы диверсантов

Возгорание на перегоне Сафоново - Милохово в Смоленской области было зафиксировано в ночь на 17 октября. В результате шесть пассажирских поездов проследовали по маршруту с отставанием от графика до 10 минут, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по региону, задержаны двое 22-летних уроженцев Духовщинского района. По данным ведомства, они подожгли релейный шкаф по указанию неустановленного лица, переданному через мессенджер. За это им было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.