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Путин ввел штрафы за навязывание россиянам товаров и услуг

14:35
  • четверг
  • 19 октября 2023

Сумма наказания - до 40 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за навязывание дополнительных услуг потребителям.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Правонарушением будет считаться навязывание дополнительных товаров или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке основных.

Согласно закону, должностным лицам грозит штраф в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей. Юридическим лицам - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

"Принятие закона создаст дополнительную защиту граждан от недобросовестных продавцов", - ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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