Верховная рада запретила каноническую УПЦ

Закон рассматривался в четверг

В Киеве Верховная рада приняла закон о запрете Украинской канонической православной церкви. "За" проголосовали 267 парламентариев, против принятия закона высказались только 15 человек.

Документ был внесен в парламент по поручению Зеленского. По сути, данный законопроект призван узаконить масштабную волну гонений на православное духовенство на Украине.

Уже почти год киевский режим преследует священников УПЦ - в храмах проводят обыски, заведены десятки уголовных дел. Церковь обвиняют в связях с Россией, ряд священнослужителей попали под арест по уголовным статьям. Им приписывают "антиукраинскую деятельность".

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