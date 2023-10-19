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Верховная рада запретила каноническую УПЦ

14:48
  • четверг
  • 19 октября 2023

Закон рассматривался в четверг

В Киеве Верховная рада приняла закон о запрете Украинской канонической православной церкви. "За" проголосовали 267 парламентариев, против принятия закона высказались только 15 человек.

Документ был внесен в парламент по поручению Зеленского. По сути, данный законопроект призван узаконить масштабную волну гонений на православное духовенство на Украине.

Уже почти год киевский режим преследует священников УПЦ - в храмах проводят обыски, заведены десятки уголовных дел. Церковь обвиняют в связях с Россией, ряд священнослужителей попали под арест по уголовным статьям. Им приписывают "антиукраинскую деятельность".

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