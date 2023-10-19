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Иракские бригады "Хезболлы" вступили в палестино-израильский конфликт

14:54
  • четверг
  • 19 октября 2023

Наносятся удары по американским базам

Иракские бригады движения "Хезболла" официально объявили о своем участии в палестино-израильском конфликте. С заявлением выступил военный представитель организации Джафар Аль-Хусейни.

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Аль-Хусейни назвал США главным соучастником убийств в секторе Газа. По его словам, Вашингтон должен нести ответственность за свои действия. этому они должны нести ответственность. Иракские бригады с сегодняшнего дня начали сопротивление, нанося удары по американским базам, цитирует Аль-Хусейни Sputnik Arabic.

МЧС России доставит 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа. Спецборт Ил-76 вылетел уром из подмосковного аэродрома Раменское в египетский город Эль-Ариш. Помощь организована по указанию президента России Владимира Путина.

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